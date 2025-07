Prinzessin Anne trägt nach Jahrzehnten eine neue Frisur

Normalerweise trägt Anne ihre Haare bei öffentlichen Auftritten am Oberkopf voluminös und hochgesteckt.

Das Staatsbankett war der Höhepunkt von Emmanuel Macrons Besuch. Der französischen Staatschef und seine Ehefrau Brigitte Macron waren am Dienstag in England angekommen. Empfangen wurden sie am Flugfeld von Prinz William und Prinzessin Kate, unter anderem eine Kutschfahrt mit König Charles und Königin Camilla sowie eine Führung durch eine Sonderausstellung auf Schloss Windsor standen noch auf dem Programm.

Macron war das erste europäische Staatsoberhaupt, das seit dem Brexit zu einem Staatsbesuch in Großbritannien zu Gast war. Am Donnerstag reisten die Macrons wieder ab.