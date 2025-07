Angelina Jolie und Johnny Depp bald ein Paar? Gerücht um heimliche Treffen

Auch wenn ihre Freundschaft offenbar bisher unter dem Medienradar lief, soll in Hollywood seit einiger Zeit das Gerücht im Umlauf sein, dass sich zwischen den beiden vielleicht sogar mehr entwickelt könnte.

Angelina Jolie und Johnny Depp standen 2010 für den gemeinsamen Film "The Tourist" vor der Kamera - und sollen seitdem in Kontakt geblieben sein. Obwohl Jolie selbst einmal über sich behauptet hatte, kaum Freunde zu haben, soll ihr ehemaliger Co-Star zu ihren wichtigsten Stützen zählen.

Der vermeintliche Insider behauptetet gegenüber dem Klatschportal Radar Online, dass die beiden Hollywood-Stars heimliche Dates in London und Los Angeles genossen haben sollen. Sie würden sich jedoch "sehr diskret" verhalten und sich Mühe geben, ihr Treffen geheim zu halten.

Berichten zufolge unterstützten sich die beiden seit ihrem ersten gemeinsamen Film "The Tourist" gegenseitig. Kürzlich behauptete eine Quelle zudem, Johny Depp würde sich inzwischen Hoffnungen auf eine Beziehung mit der Ex-Frau von Brad Pitt machen. Seine Chancen stünden nicht schlecht, da auch Jolie angeblich sehr angetan sein soll von ihrem ehemaligen Co-Star.

"Sie treffen sich in privaten Suiten, in schicken Restaurants und unauffälligen Clubs und geben sich cool", so die Quelle, die behauptet, das Duo würde bereits seit Jahren insgeheim anbandeln.

Zumindest Depp würde sich inzwischen aber mehr wünschen. Der "Fluch der Karibik"-Star soll seinen Freunden erzählt haben, auf eine "echte Romanze" mit Angelina Jolie wünschen. Angeblich ich würde er schon seit Jahren heimlich verknallt sein in sie.

Bestätigt wurde das wilde Dating-Gerücht bisher zwar nicht. Dennoch zählt es inzwischen zu einem der Tuschelthemen in der Filmfabrik.