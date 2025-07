Katie Holmes und Joshua Jackson mit Kinderwagen gesichtet

Die beiden früheren Serien-Kollegen feiern mit der geplanten Filmtrilogie "Happy Hours" ein Comeback. Die Dreharbeiten finden in New York City statt, wo Holmes ihren Wohnsitz hat .

Die Fernsehrolle als Joey Potter in der Fernsehserie "Dawson’s Creek" machte Katie Holmes international bekannt. Die Serie wurde zwischen 1998 bis 2003 erstmals ausgestrahlt. Über zwanzig Jahre nach dem Aus von "Dawson's Creek" feiert Holmes jetzt Reunion mit einem ihrer früheren Co-Stars. Sie steht derzeit mit Joshua Jackson vor der Kamera, welcher in der Teenie-Serie Pacey Witter spielte.

Große Filmrollen waren in den vergangenen Jahren eher Mangelware für Holmes. 2005 war sie in "Batman Begins" zuletzt in einem Blockbuster zu sehen. Für ihre Rolle der Rachel erntete sie damals jedoch viel Spott und wurde sogar als "Fehlbesetzung" geschmäht. So richtig kam die Karriere danach nicht mehr ins Rollen. Boulevardmedien sprachen schon vor Jahren von einer "ewigen Durststrecke" bei der US-Amerikanerin, die zuvor aufgrund ihrer Ehe mit Cruise zu einer der bekanntesten Frauen der Welt avanciert war.

"Happy Hours" ist nicht das erste Regie-Projekt der Schauspielerin, die sich in den vergangenen Jahren auch auf dem Broadway einen Namen gemacht hat. Ihr Regiedebüt "Alles was wir hatten" (2016) feierte Katie Holmes beim Tribeca Film Festival Premiere. 2022 folgte mit der Tagiekomödie "Allein mit dir" ihre zweite Regiearbeit. Damals gab Holmes auch ihr Debüt als Drehbuchautorin. Im Jahr darauf zeichnete sie sich für Drehbuch, Regie, Produktion und Hauptrolle im Film "Rare Objects" verantwortlich.