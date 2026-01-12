"Nanny"-Star Fran Drescher: Keine eigenen Kinder wegen Krebs

Ehe sie sich versah, sei ihre Gebärmutter entfernt worden. "Und man sagte mir, dass ich nie Kinder bekommen werde. Zack. Bumm", erinnert sich Drescher.

US-Schauspielerin Fran Drescher ("Die Nanny") hat laut eigenen Worten wegen einer Krebserkrankung keine Kinder bekommen können. "Ich hatte es zwei Jahre lang, und acht Ärzte haben es falsch diagnostiziert", sagte die 68-Jährige dem Promi-Magazin People.

"Ich mag es nicht wirklich, wenn mir jemand sagt, was ich kann und was nicht." Es sei sehr schwer für sie gewesen, diese bittere Pille zu schlucken. Dem People-Bericht zufolge wurde bei Drescher im Alter von 42 Jahren ein Uteruskarzinom diagnostiziert. "Das war mein Schicksal. Ich glaube, diese Operation ist für jede Frau schwer zu verkraften, aber für Frauen wie mich, die nie Kinder bekommen haben, ist sie besonders hart."

Die Sitcom "Die Nanny" machte Drescher weltberühmt. Darin spielte sie von 1993 bis 1999 ein ungewöhnliches Kindermädchen mit riesig auftoupiertem Haar, beißendem Witz und schneidender Stimme. Renee Taylor verkörperte die Mutter der Titelfigur Fran Fine. Weltweit feierte Drescher mit der Serie Erfolge und wurde für mehrere Preise nominiert.

Im vergangenen Jahr erhielt sie eine Sternenplakette auf dem "Walk of Fame" in Hollywood. In dem Film "Marty Supreme" ist Fran Drescher derzeit an der Seite von Timothée Chalamet zu sehen.