Von Vater manipuliert? Andrew soll Beatrice und Eugenie als Spitzel benutzten

Es ist ein Gerücht, das den Prinzessinnen Beatrice und Prinzessin Eugenie schaden könnte: Eine Royal-Expertin behauptet, der in Ungnade gefallene Ex-Prinz Andrew nutze seine Töchter als Bindeglied zur königlichen Familie, um den Kontakt zu den Royals nicht zu verlieren. Setzt Andrew seine Töchter als Spitzel ein? Demnach würde Andrew Mountbatten-Windsor die Prinzessinnen angeblich instrumentalisieren, um trotz seines Exils um mit der "Firma" in Verbindung zu bleiben. Während Andrew aufgrund seiner Verbindung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zum Bürgerlichen degradiert und faktisch aus dem Königshaus verbannt wurde, pflegen seine Töchter immer noch ein gutes Verhältnis zu König Charles III. und anderen hochrangigen Mitgliedern der Königsfamilie - darunter auch Prinz William und Kate.

So verbrachten die beiden auch Weihnachten mit den Royals in Sandringham, während ihr Vater und ihre Mutter Sarah Ferguson nicht zum Familienfest eingeladen worden waren. Ein Umstand, der selbst bei Adels-Experten zum Teil für eine Überraschung sorgte.