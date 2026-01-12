Von Vater manipuliert? Andrew soll Beatrice und Eugenie als Spitzel benutzten
Es ist ein Gerücht, das den Prinzessinnen Beatrice und Prinzessin Eugenie schaden könnte: Eine Royal-Expertin behauptet, der in Ungnade gefallene Ex-Prinz Andrew nutze seine Töchter als Bindeglied zur königlichen Familie, um den Kontakt zu den Royals nicht zu verlieren.
Setzt Andrew seine Töchter als Spitzel ein?
Demnach würde Andrew Mountbatten-Windsor die Prinzessinnen angeblich instrumentalisieren, um trotz seines Exils um mit der "Firma" in Verbindung zu bleiben.
Während Andrew aufgrund seiner Verbindung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zum Bürgerlichen degradiert und faktisch aus dem Königshaus verbannt wurde, pflegen seine Töchter immer noch ein gutes Verhältnis zu König Charles III. und anderen hochrangigen Mitgliedern der Königsfamilie - darunter auch Prinz William und Kate.
So verbrachten die beiden auch Weihnachten mit den Royals in Sandringham, während ihr Vater und ihre Mutter Sarah Ferguson nicht zum Familienfest eingeladen worden waren.
Ein Umstand, der selbst bei Adels-Experten zum Teil für eine Überraschung sorgte.
"Ich war fasziniert davon, dass Beatrice und Eugenie nach Sandringham fuhren, denn wir waren davon ausgegangen, dass beide der Royal Lodge und Sandringham fernbleiben würden, um nicht den Eindruck zu erwecken, Partei zu ergreifen. Doch sie änderten ihre Meinung und fuhren nach Sandringham. Sie standen lächelnd und glücklich mit dem König auf den Stufen vor der Kirche", sagte etwa Matt Wilkonson gegenüber der britischen Sun.
Expertin: Beatrice und Eugenies sind Adrews "Freipass"
Royals-Kennerin Ingrid Seward hingegen glaubt nicht, dass Beatrices und Eugenies Sandringham-Besuch gänzlich freiwillig war. Sie glaubt, die Geschwister wären von ihrem Vater dazu gedrängt worden.
"Ich glaube nicht, dass Beatrice und Eugenie eine Wahl hatten. Andrew sagte zu ihnen, sie müssten gehen, weil er den Kontakt nicht verlieren wolle. Erstens wolle er wissen, was vor sich gehe. Zweitens wolle er wissen, was die Leute über ihn sagten", zitiert der britische Mirror die renommierte Adels-Expertin. "Und das hat er immer gesagt, und Fergie hat es auch gesagt: 'Die Mädchen sind mein Freipass.'"
Laut der Adels-Expertin seien Williams Cousinen "Andrews einziger Zugang zur königlichen Familie. Und ich bin mir absolut sicher, dass er sie überzeugt hat."
Kommentare