"Wusste von seinen Neigungen": Andrews schmutziges Geheimnis von Queen verheimlicht

Während sich König Charles' III. Bruder Andrew aufgrund seiner Verbindung zum verurteilten Sexual-Straftäter Jeffrey Epstein inzwischen endgültig von seinem royalen Status verabschieden muss, sorgen seine früheren Exzesse mehr denn je für Schlagzeilen.

So behauptet der britische Autor Andrew Lownie, der bestens über das Leben des Ex-Herzogs informiert ist, dass der in Ungnade Andrew jahrelang Sexarbeiterinnen in den Buckingham Palace mitgebracht haben soll.

Der Dreistigkeit nicht genug - die verstorbene Queen Elizabeth II. soll von dem Guilty Pleasure ihres Sohnes gewusst und Andrews Angewohnheit toleriert haben.

Palast soll Prinz Andrews Neigungen gedeckt haben

Andrew Lawnie hatte kurz vor Andrews Degradierung zum Bürgerlichen eine brisante Biografie über Charles' jüngeren Bruder und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson veröffentlicht, die hohe Wellen schlug.

"Entitled: The Rise and Fall of the House of York" gibt detaillierte Details über die undurchsichtigen Finanzen, verschwenderischen Gewohnheiten und die außerehelichen Affären des Ex-Paares preis.

Dazu mehr: