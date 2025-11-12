Nach Titel-Verlust: Andrews Name könnte durch Wunsch von Queen geändert werden

Dies knüpfe laut Mirror an das Vermächtnis der verstorbenen Queen und Privy-Council-Erklärung von 1960 an, die den Familiennamen offiziell für alle Nachkommen festlegte, die weder Prinzen noch Prinzessinnen sind.

"Hiermit erkläre ich meinen Willen und mein Vergnügen, dass, während ich und meine Kinder weiterhin als Haus und Familie Windsor bezeichnet und bekannt sein werden, meine Nachkommen, mit Ausnahme von Nachkommen, die den Titel, die Anrede oder das Attribut Königliche Hoheit und die Titularwürde Prinz oder Prinzessin tragen, sowie weibliche Nachkommen, die heiraten, und deren Nachkommen den Namen Mountbatten-Windsor tragen sollen", hieß es in der Erklärung der Queen, die von ihr zwei Wochen vor Andrews Geburt unterzeichnet wurde.

Nachdem dem ehemaligen Lieblingssohn der Königin im vergangenen Monat seine Titel aberkannt wurden, wurde der Ex-Herzog der Öffentlichkeit ohne Bindestrich als Andrew Mountbatten Windsor vorgestellt. Man geht aber davon aus, dass der Buckingham Palace die Schreibweise seines Namens gemäß der Erklärung noch überdenken und einen Bindestrich einführen könnte.