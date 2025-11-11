Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

König Charles' jüngerer Bruder Andrew ist kein Prinz mehr. Aufgrund seiner Verwicklung in den Skandal um Jeffrey Epstein wird ihm der Titel aberkannt, erklärte der Buckingham-Palast Ende Oktober. Auch sein Titel Duke of York ist Geschichte. Der Bruder des Königs werde künftig den Namen Andrew Mountbatten Windsor tragen. Er wird der Mitteilung zufolge außerdem das Wohnrecht in der Royal Lodge entzogen. Andrew und Fergie: Insider über Stimmung in der Royal Lodge Für Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson, die ihren Titel Herzogin von York ebenfalls niederlegen musste, bedeutet dies einen neuen Tiefpunkt, auch wenn der britische Kolumnist Rob Shuters laut express.uk.co berichtet, dass sich trotz der jüngsten Entwicklungen an der Andrews Attitüde des Ex-Herzogs bisher wenig geändert habe. Andrew soll sich gegenüber seinem Personal uneinsichtig verhalten. Ein Haushalts-Insider sagte: "Der Butler sagt immer noch 'Eure Königliche Hoheit', und die Angestellten verbeugen sich weiterhin. Andrew hat klargestellt, dass die Palastregeln innerhalb seiner Mauern nicht gelten. Er besteht darauf, dass es sein Geburtsrecht ist – etwas, das der König ihm nicht nehmen kann."

Ganz so spurlos geht ihre Degradierung zu Bürgerlichen aber nicht an Andrew und Fergie vorbei, da beide vor einer ungewissen Zukunft stehen. Vor allem Fergie sei beunruhigt. Sie soll mehr denn ja um ihr Image und ihre Karriere bangen. Fergie stehe "am Abgrund", zitierte Adels-Expertin Rebecca English Anfang November einen Nahestehenden der Ex-Herzogin. "Sie ist reumütig und beschämt, befürchtet aber auch, dass der Skandal ihren eigenen Geschäftsinteressen, darunter einer Reihe neuer Romane, die bald erscheinen sollen, fatal geschadet hat", erzählte eine weitere ungenannte Quelle aus dem Umfeld von Andrews Ex-Frau, die einst bekanntlich ein äußerst ausschweifendes Leben geführt hat, der Daily Mail.

Es ist nicht genau bekannt, wann Andrew und Fergie aus der Royal Lodge ausziehen müssen. Die Stimmung zwischen dem Ex-Paar soll derzeit aber von Spannungen geprägt sein sein. Haben sie bisher stets zusammengehalten und harmonisch zusammengelebt, würde es nun heftige Diskussionen um die Zukunft geben. Am Wochenende sorgte außerdem eine Lieferung Sekt in der Royal Lodge für Spekulationen sorgte. Insgesamt sechs Flaschen Devaux-Champagner zum Preis von je 35 Pfund (fast 40 Euro) wurden in Fergies und Andrews Anwesen in Windsor geliefert. Wer den Alkohol nötig hatte, ist nicht bekannt. Eine Quelle sagte indes der britischen Sun: "Man hat mitbekommen, wie sie sich sehr intensiv über die Situation unterhalten haben. Besonders Sarah ist in Panik, was die Zukunft angeht, und es geht ihr gar nicht gut. Sie fürchtet, ins Visier der Ermittler zu geraten, und sorgt sich um sich selbst sowie um ihre und Andrews Töchter Beatrice und Eugenie. Aber sie hat vor allem Angst um Andrew, da sie weiß, dass er im Zentrum des Epstein-Skandals stand. Sie sprach von 'dunklen Mächten", die es möglicherweise auf ihn abgesehen haben."