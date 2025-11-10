Lachkrampf am Remembrance Day: Kates Frage an Camilla von Lippenleser entschlüsselt

Sichtlich bewegt hat König Charles III. am Sonntag, den 9. November, der Gefallenen der Weltkriege gedacht. Während der zwei Schweigeminuten am sogenannten Remembrance Sunday stand der 76-Jährige still und mit gläsernen Augen am Londoner Cenotaph unweit von Big Ben und der Downing Street, ehe er dort als erster einen Kranz niederlegte. Der Gedenktag ist einer der wichtigsten im royalen Kalender und im Vereinigten Königreich.

Thronfolger Prinz William (43) begleitete seinen Vater bei der Kranzniederlegung. Die königliche Familie trug traditionell den Anstecker mit Mohnblumenmotiv ("The poppy").

Kate und Camilla: Was gab es da zu kichern?

Auf dem Balkon des Außenministeriums standen Königin Camilla (78) und Prinzessin Kate (43). Die beiden verfolgten die Zeremonie Seite an Seite vom Balkon aus, welcher eine gute Aussicht auf das Cenotaph bietet, und beobachteten, wie der König und Prinz William zusammen mit anderen Mitgliedern der königlichen Familie sowie hochrangigen Politiker und Hochkommissaren des Commonwealth die Kränze niederlegten.