Lachkrampf am Remembrance Day: Kates Frage an Camilla von Lippenleser entschlüsselt
Sichtlich bewegt hat König Charles III. am Sonntag, den 9. November, der Gefallenen der Weltkriege gedacht. Während der zwei Schweigeminuten am sogenannten Remembrance Sunday stand der 76-Jährige still und mit gläsernen Augen am Londoner Cenotaph unweit von Big Ben und der Downing Street, ehe er dort als erster einen Kranz niederlegte. Der Gedenktag ist einer der wichtigsten im royalen Kalender und im Vereinigten Königreich.
Thronfolger Prinz William (43) begleitete seinen Vater bei der Kranzniederlegung. Die königliche Familie trug traditionell den Anstecker mit Mohnblumenmotiv ("The poppy").
Kate und Camilla: Was gab es da zu kichern?
Auf dem Balkon des Außenministeriums standen Königin Camilla (78) und Prinzessin Kate (43). Die beiden verfolgten die Zeremonie Seite an Seite vom Balkon aus, welcher eine gute Aussicht auf das Cenotaph bietet, und beobachteten, wie der König und Prinz William zusammen mit anderen Mitgliedern der königlichen Familie sowie hochrangigen Politiker und Hochkommissaren des Commonwealth die Kränze niederlegten.
Trotz des ernsten Anlasses schienen Kate und Charles' Ehefrau aber auch einen Moment der Belustigung während der Kranzniederlegung miteinander geteilt zu haben, berichtet der britische Mirror.
Anscheinend ereignete sich während der Zeremonie etwas, das Kate und Camilla gleichermaßen zu belustigen schien. Jedenfalls hatten Kate und Camilla sichtlich Mühe, ihr Amüsement zu verbergen.
Demzufolge schien eine von Kate an Camilla gerichtete Bemerkung die Königin dazu veranlasst zu haben, ihr Gesicht mit ihrem Programmheft zu verdecken - um ihr Lachen vor den Augen der Fotografen zu verbergen.
Lippenleser entschlüsselt Kates Bemerkung
Lippenleser Jeremy Freeman verriet gegenüber Reach PLC, dass die Prinzessin von Wales lächelnd die Königin ansprach und fragte: "Hast du es gesehen?"
Camilla warf Kate daraufhin einen wissenden Blick zu, lächelte dann ließ ihren Mund daraufhin hinter dem Programmheft verschwinden, während sie der Prinzessin kurz antwortete.
Was genau die beiden während der Kranzniederlegung so faszinierte, ist unbekannt, doch Kate und Camilla unterhielten sich anschließend angeregt. Nach dem heiteren Wortwechsel fassten sich die beiden royalen Damen wieder und verfolgten den Rest der Zeremonie mit ernsten Mienen.
Kommentare