"Wednesday"-Star Jenna Ortega fällt bei Presseauftritt mit verstörendem Verhalten auf

Die Spannungen auf der Bühne waren merklich spürbar, als Jenna Ortega am 9. November bei einem FYC-Event im Netflix Tudum in Los Angeles es zu vermeiden schien, sich mit ihren Kollegen zu unterhalten. Die "Wednesday"-Darstellerin hatte mit den Machern der Serie und ihren Co-Stars, darunter Catherine Zeta-Jones und Luis Guzmán, auf der Bühne Platz genommen, um Fragen zur zweiten Staffel der Netflix-Produktion zu beantworten. Jenna Ortega ignoriert Gough und Zeta-Jones Doch Ortega machte einen genervten Eindruck, als Drehbuchautor, Produzent und "Wednesday"-Schöpfer Alfred Gough das Wort ergriff, um sie für ihre Performance in der neuen Staffel der Serie zu loben. In seiner Rede bezog sich Gough auf eine Folge, in der Ortega und Emma Myers die Körper tauschten.

"Sie und Emma haben sich in der Folge mit dem Körpertausch wirklich toll umeinander gekümmert", meinte Gough - "sowohl privat am Set als auch während der Dreharbeiten." "Es ist eine außergewöhnliche Folge. Aber Jenna ist die ganze Staffel über außergewöhnlich, deshalb möchte ich ihr das Lob aussprechen, das sie sich selbst vielleicht nicht geben würde", preiste Gough die 23-Jährige. Diese schien von Goughs überschwänglicher Lobpreisung aber wenig beeindruckt. Im Gegenteil. Ortega machte den Eindruck, als würde sie all das gar nicht hören wollen. Sie würdigte Gough keines Blickes, griff sich an den Kopf, spielte motzig an ihrem Pullover-Ärmel herum und stützte ihr Kinn an ihrer Faust ab, während sie störrisch zu Boden blickte. Kurz: Die Hauptdarstellerin der Gothik-Serie wirkte, als würde sie sich ziemlich unwohl fühlen.

Nachdem Gough sein Kompliment ausgesprochen hatte, lenkte Ortega das Gespräch auf die Film-Crew, während sie sich von dem Serien-Macher wegdrehte. "Ich bin wirklich sehr stolz auf die irische Mannschaft, die so tatkräftig mitgeholfen hat", sagte sie. Wobei sie auch Catherine Zeta-Jones ignorierte, die neben ihr saß. Doch Ortega drehte auch ihrer Serien-Mama den Rücken zu. Zu sehen hier: