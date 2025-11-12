TV-Köchin stirbt mit 43 Jahren bei Hubschrauberabsturz in Stromleitungen
Ihr Tod sorgt für traurige Schlagzeilen: Mynie Steffens, Fernsehköchin, Pilotin und Autorin kam bei einem Hubschrauberabsturz über einer Farm in Südafrika ums Leben, wie berichtet wird.
Helikopter berührte Stromleitung und stürzte ab
Laut mehreren südafrikanischen Medienberichten starb die 43-Jährige am Montag, dem 10. November. Demnach steuerte sie gegen 8 Uhr morgens einen Hubschrauber und besprühte Pflanzen mit Pestiziden über einer Zitrusplantage in der Provinz Ostkap, als die Maschine Stromleitungen berührte und abstürzte, so der George Herald.
"Der Hubschrauber selbst wurde durch die Aufprallkraft erheblich beschädigt", teilte die Abteilung für Unfall- und Zwischenfalluntersuchungen dem Medium mit. Fotos, die von South Africa’s Exec Ops veröffentlicht wurden, zeigen die Überreste des Hubschraubers, die auf einer Grasfläche neben dem Bauernhof verstreut liegen.
Steffens war Co-Moderatorin der Kochsendung "Speel met Vuur". Sie hatte auch ein gleichnamiges Kochbuch veröffentlicht. Laut IOL startete sie die VIA-TV-Sendung zusammen mit ihrer Schulfreundin Aldi van der Walt, nachdem die beiden nach 16 Jahren wieder Kontakt aufgenommen hatten.
