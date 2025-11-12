TV-Köchin stirbt mit 43 Jahren bei Hubschrauberabsturz in Stromleitungen

Ihr Tod sorgt für traurige Schlagzeilen: Mynie Steffens, Fernsehköchin, Pilotin und Autorin kam bei einem Hubschrauberabsturz über einer Farm in Südafrika ums Leben, wie berichtet wird.

Helikopter berührte Stromleitung und stürzte ab

Laut mehreren südafrikanischen Medienberichten starb die 43-Jährige am Montag, dem 10. November. Demnach steuerte sie gegen 8 Uhr morgens einen Hubschrauber und besprühte Pflanzen mit Pestiziden über einer Zitrusplantage in der Provinz Ostkap, als die Maschine Stromleitungen berührte und abstürzte, so der George Herald.