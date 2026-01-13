Überraschende Entwicklung: Conchita zieht sich vom ESC zurück

Womit aber wohl niemand gerechnet hatte, ist das, was die ehemalige Teilnehmerin Conchita Wurst am Dienstagvormittag via Instagram verkündete: "Ich ziehe mich fortan aus dem Eurovision-Kontext zurück. Ich löse mich, um andere berufliche Projekte stärker in den Fokus zu rücken und Neues entstehen zu lassen", schrieb der Künstler dort.

Fans des Eurovision Song Contests fieberten auf den heutigen Dienstag hin, da hier der Verkauf für die heiß begehrten Tickets für die Musikshow startete.

Der ESC "war Bühne, Zuhause, Sprungbrett und ein Kapitel, für das ich zutiefst dankbar bin", heißt es dort weiter. Und auch die Verbindung würde bleiben: "Als Teil meiner Geschichte, nicht als Ort meiner nächsten Schritte. Meine Entscheidung ist persönlich und ich werde sie nicht weiter kommentieren."

Vor wenigen Wochen sagte Conchita Wurst aka Tom Neuwirth noch, dass er Teil des Musikwettbewerbs sein wolle. Welche Funktion er übernehmen werde, war aber noch nicht klar - diese Einstellung dürfte sich mittlerweile geändert haben.

Tom Neuwirth hat den Eurovision Song Contest 2014 mit dem Song "Rise Like A Phoenix" gewonnen, woraufhin das 60-Jahre-Jubiläum des Musikwettbewerbs 2015 in Wien stattfand. Conchita übernahm dort auch die Moderation im Green Room (Bereich für die auftretenden Künstlerinnen und Künstler). Auch in den darauffolgenden Jahren war Conchita immer wieder Teil der Show. Im vergangenen Jahr gab sie in der ORF-Sendung "Basel Backstage" Einblicke hinter die Kulissen.