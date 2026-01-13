Knapp acht Monate nach dem Sieg von JJ alias Johannes Pietsch beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel startete am heutigen Dienstag der Vorverkauf für die Shows in Wien. Vom 12. bis 16. Mai wird die Wiener Stadthalle zum Austragungsort des Musik-Events. In Rekordzeit: Tickets für ESC in Wien ausverkauft Wer dabei sein wollte, musste heute schnell sein. Um 13 Uhr startete der Verkauf - und binnen weniger Minuten war das gesamte Kontingent vergriffen. Das große Interesse an den TV-Shows sorgt zudem für einen Rekord: Das Finale war innerhalb von 14 Minuten ausverkauft, die beiden Halbfinale innerhalb von 20 Minuten. Und das, obwohl die Preise alles andere als günstig sind: Knapp über 160 Euro kostet die günstigste Karte, dort muss allerdings mit einer Sichteinschränkung gerechnet werden.

Die Preise für das Finale im Überblick: Golden Circle: 362,50 Euro

362,50 Euro Stehplatz: 332,50 Euro

332,50 Euro Sitzplatz, Kategorie A: 312,50 Euro

312,50 Euro Sitzplatz, Kategorie B: 292,50 Euro

292,50 Euro Sitzplatz, Kategorie C: 232,50 Euro

232,50 Euro Sitzplatz, Kategorie D: 162,50 Euro Auch die günstigeren Tickets für die Preview-Shows (ab 10 Euro) waren in kürzester Zeit vergriffen. Chance auf Tickets aber noch nicht vorbei