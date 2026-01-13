Lippenleserin: Leo DiCaprios intime Unterhaltung bei den Golden Globes

Den Preis als bester Schauspieler in einer Komödie oder Musical (für den Film "One Battle After Another") hat Leonardo DiCaprio zwar nicht einheimsen können – und seine aktuelle Freundin Vittoria Ceretti hat er als Begleitung auch nicht mitgebracht, sehr zur Enttäuschung der internationalen (Boulevard-)Medien. Trotzdem dominiert der 51-jährige Hollywood-Star die diesjährige Golden-Globes-Preisverleihung (in der Nacht von Sonntag auf Montag), zumindest im Nachhinein. Denn die Nachberichterstattung dreht sich um den Schauspieler mindestens genauso sehr wie um die Gewinner des Abends. Im Mittelpunkt steht dabei ein ganz besonderer Moment, der aktuell in den sozialen Medien viral geht – und der DiCaprio von einer bisher völlig unbekannten Seite zeigt. Spekulationen inklusive.

Was sagt Leo hier wirklich? Während einer Werbepause der Preisverleihung wurde DiCaprio dabei gefilmt, wie er sich wild gestikulierend mit einer unbekannten Person unterhält. Der Schauspieler amüsiert sich in diesem Moment prächtig und scheint seinen Gesprächspartner / seine Gesprächspartnerin liebevoll neckend zu imitieren. Selten hat man den "Titanic"-Star, der sich in der Öffentlichkeit sehr zurückhaltend gibt, so ausgelassen gesehen.

Der Clip begeistert und erobert aktuell die sozialen Medien – wo User allerdings auch spekulieren, worüber DiCaprio eigentlich spricht. Die auf Instagram bekannte gehörlose Lippenleserin Jackie G hat sich der Sache sogleich angenommen und bringt Licht ins Dunkel, wie im oberen Video zu sehen ist. So liest sie von DiCaprios Lippen ab, dass er sich über K-Pop (südkoreanische Popmusik; Anm.) unterhält. Der Gesprächspartner / die Gesprächspartnerin des Schauspielers scheint eine K-Pop-Gruppe bei der Awardsverleihung nicht erkannt zu haben und DiCaprio imitiert genüsslich ihre etwas verwirrte Reaktion. Das Gespräch wird von einem Autogrammwunsch an DiCaprio unterbrochen, den er auch sofort erfüllt – was daran erinnert, dass selbst bei Branchen-Veranstaltungen wie den Golden Globes Stars nicht vor Fanbelagerungen gefeit sind.

Worüber und mit wem spricht Leo? Es ist anzunehmen, dass sich das Gespräch um die drei Sängerinnen Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami alias die fiktive K-Pop-Girlband "Huntrix" aus dem Animationsfilm "KPop Demon Hunters" drehte, die den Preis für den besten Filmsong entgegennahmen. Nun möchten natürlich auch noch alle wissen, mit dem DiCaprio da so ausgelassen gequaselt hat. Theorien und Gerüchten zufolge soll es sich entweder um seine "One Battle After Another"-Kolleginnen Chase Infiniti oder Teyana Taylor handelt, auch Schauspielerin Jennifer Lawrence wird von manchen Fans erwähnt. Auch eine andere Theorie wird in den sozialen Medien erwähnt: Aufgrund seiner femininen Gestiken während der Unterhaltung sind sich so manche User sicher, dass DiCaprio in Wirklichkeit homosexuell sei und seine zahlreichen Freundinnen nichts weiter als Tarnung, um in der Öffentlichkeit seine Heterosexualität aufrechtzuerhalten, um seiner Karriere nicht zu schaden. Diese Spekulationen dürfen aber getrost angezweifelt werden, da diese eher auf Homophobie und gesellschaftlichen Vorurteilen basieren als auf Fakten und bodenständigem Hausverstand.

Moderatorin hat DiCaprio im Visier Aber nicht nur DiCaprios humorvolle Unterhaltung während der Werbepause, sondern auch andere Golden-Globes-Momente rund um den beliebten Oscarpreisträger ("The Revenant") machen in internationalen Medien die Runde und sorgen für Erheiterung. So wurde DiCaprio Opfer von einem der bösen Witze von Golden-Globes-Moderatorin Nikki Glaser während deren Eröffnungsrede. Glaser lobte zuerst DiCaprios Erfolgskarriere: "Leo, du hast mit jedem tollen Regisseur gearbeitet. Du hast drei Golden Globes und einen Oscar gewonnen." Da hat sich DiCaprio noch sicher gefühlt. Doch dann holt Glaser lächelnd zum Schlag unter die Gürtellinie aus: "Aber das Eindruckvollste ist, dass du das alles geschafft hast, bevor deine Freundin 30 wurde."

Gelächter – wenn auch teils unangenehm berührt – im Publikum, auch DiCaprio selbst zeigt sich von seiner selbstironischen Seite und reagiert grinsend – und sich ertappt fühlend – auf den Seitenhieb Glasers, dass DiCaprio beinahe ausschließlich mit Frauen in ihren Zwanzigern an seiner Seite gesehen wird. Auch seine aktuelle Freundin, Model Vittoria Ceretti, ist erst 27 Jahre alt. Zudem merkte Glaser an, dass man so gut wie nichts über die Privatperson Leonardo DiCaprio weiß – außer, dass sein Lieblingsessen "Pasta, Pasta und noch mehr Pasta" sei. Diese Aussage stammt aus einem Interview mit DiCaprio für das Teen Beat Magazine aus dem Jahr 1991, damals war er 17 Jahre jung. Auch auf diese "Jugendsünde" reagierte der 56-Jährige sportlich, wenn auch schon etwas gelassener als auf die Anspielungen auf seine um rund 30 Jahre jüngeren Freundinnen. Apropos Alter: Natürlich sieht DiCaprio, der bereits im jungen Teenageralter vor der Kamera stand, nicht mehr aus wie in seinen Anfangsjahren als Schauspieler. Viele User in den sozialen Medien zeigen sich jedoch angetan vom "gereiften Leo": Je älter er werde, desto mehr würde er wie Jack Nicholson oder Marlon Brando in "Der Pate" aussehen, so der Konsens.

Angeregte Pläuschen mit Cooper ... Zum Schluss geistern aktuell auch noch drei andere Unterhaltungen im Internet herum, die DiCaprio während der Golden-Globes-Preisverleihung hielt. Einmal sieht man ihn, wie er mit Kollegin Kate Hudson ein kurzes Pläuschen hält, ein anderes Video zeigt DiCaprio, wie er sich mit Preisträger Owen Cooper ("Adolescence") fotografieren lässt, der sichtlich ein großer Fan seines viel älteren Kollegen ist. Mit 16 Jahren ist Cooper der jüngste Golden-Globe-Gewinner in der Geschichte der Preisverleihung. Auch hier zeigen sich Fans von DiCaprios geduldiger, offener und sympathischer Art begeistert.

... und Chalamet Und schließlich gab's da noch die angeregte Unterhaltung zwischen DiCaprio und Timothée Chalamet, die gleich aus mehreren Gründen interessant ist: Nicht nur, dass Chalamet (30) als würdiger Nachfolger von DiCaprio gilt, er schnappte ihm auch den Golden Globe weg, waren beide doch dieses Jahr in der selben Kategorie nominiert. Doch DiCaprio, der an diesem Abend sichtlich gut gelaunt war, schien ein fairer Verlierer zu sein: Die beiden Schauspieler lachten gemeinsam, schüttelten sich die Hände und umarmten sich sogar innig, bevor sie – einmal mehr – für ein gemeinsames Foto posierten. DiCaprio erkundigte sich nach Chalamets Wohlergehen, woraufhin dieser sich als Bewunderer zu erkennen gab und antwortete: "Ich lerne von dir, Mann. Wie geht's dir?" Die Unterhaltung der beiden wurde nur von der Ankündigung via Lautsprecher unterbrochen, dass die Werbepause in einer Minute zu Ende sei.