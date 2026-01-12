Golden Globes: Amanda Seyfried dabei erwischt, wie sie Stars verhöhnte

Bei der 83. Verleihung der Golden Globes in Los Angeles wurden bei einem großen Staraufgebot auch dieses Jahr in 27 Film- und Fernsehkategorien Preise vergeben. Timothée Chalamet und Rose Byrne wurden als beste Hauptdarsteller in einer Komödie ausgezeichnet. Stellan Skarsgård und Teyana Taylor wurden als beste Nebendarsteller gekürt. Dazu mehr:

Amanda Seyfrieds enttäuschte Reaktion ging viral Viele gingen trotz großer Hoffnungen leer aus. Darunter auch Amanda Seyfried, die in der großen Galanacht aber den Eindruck einer schlechten Verliererin machte. Die Schauspielerin sorgte bei den Golden Globes 2026 für Aufsehen, nachdem Kameras einige ihrer Reaktionen während der Bekanntgabe der wichtigsten Schauspielpreise eingefangen hatten. So wirkte Seyfried sichtlich enttäuscht, als der Preis für die Beste Hauptdarstellerin in einem Spielfilm an Rose Byrne und nicht an sie ging.

Ihre Reaktion ging in den sozialen Medien viral. In einem Video ist zu sehen, wie die 40-Jährige, die für "The Testament of Ann Lee" nominiert war, das Gesicht verzieht, bevor sie sich ein Lächeln abzwingt, klatscht und aufsteht, um der Gewinnerin zu applaudieren.

Im Internet wurde Seyfrieds Verhalten von Zuschauern unter anderem als trotzig interpretiert. Andere wiederum gehen davon aus, dass die Schauspielerin bereits im Vorhinein davon ausging, keine Chance auf einen Award zu haben. Körpersprache-Expertin über Seyfrieds Reaktion Körperspracheexpertin Judi James bietet gegenüber der Daily Mail jedoch eine differenziertere Sichtweise. Sie erklärte, dass Ehrlichkeit bei Filmpreisverleihungen heute oft die aufgesetzte Freude ersetze. "Es gibt zwei gegensätzliche Arten, auf eine verpasste Auszeichnung zu reagieren, wenn man weiß, dass man im Splitscreen zu sehen ist", erklärte James. "Die altmodische Methode, die einige der anderen Nominierten in dieser Reaktionsaufnahme anwenden, besteht darin, übertriebene Freudengesten mit übertriebener Körpersprache zu zeigen und so zu tun, als hätten sie gerade gewonnen – mit Schreien und aufgesetztem Grinsen." Dies habe sich in den vergangenen Jahren geändert. Die Promis würden sich inzwischen authentischer präsentieren.