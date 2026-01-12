Stilkritik Golden Globes 2026: Konservative Eleganz dominierte

Die 83. Verleihung der Golden Globes in Los Angeles zeigte sich heuer modisch bewusst reduziert. Konservativ und brav ging es auf dem roten Teppich des Beverly Hilton Hotels zu.
Keine nackten Tatsachen, keine Bombast-Roben mit Mega-Schleppe. Stattdessen viele elegant-grazile perfekt sitzende Haute Couture Kleider.
Jene Art von Mode, die weniger auf Effekte setzt und dafür umso präziser wirkt und an Old Hollywood Glamour erinnerte.
Julia Roberts, Emma Stone und Elle Fanning verkörperten genau dieses Prinzip: souverän, stilsicher, unaufgeregt – und gerade deshalb besonders wirkungsvoll.
Schwarze Glamour-Roben
Auffällig präsent waren schwarze und weiße Entwürfe. Roberts, Amanda Seyfried und Robin Wright zeigten, dass die Roben alles andere als uniform oder langweilig sein müssen.
Durch raffinierte Schnitte und subtile Details wurden daraus starke, individuelle Auftritte, die zu den Best Dressed Momenten des Abends zählten.
Best Dressed
Modisches Highlight auf dem Red Carpet: Emily Blunt in einer weißen architektonischen Zweitteiler-Kreation von Louis Vuitton. Ein modernes Meisterwerk.
10/10 Emily Blunt in Louis Vuttion
10/10 Robin Wright in einer schwarzen Bodycon-Robe
10/10 Snow in Danielle Frankel
10/10 Kate Hudson in Armani Prive
10/10 Leslie Mann in einem perfekten Schwarz-Weiß Look
10/10 Renate Reinsve in Louis Vuitton
9/10 Amanda Seyfried in Versace
9/10 Selena Gomez in Chanel
9/10 Rose Byrne in einer giftgrünen Seiden-Robe
9/10 Emma Stone in Louis Vuitton
9/10 Amelia Gray in Swarvoski
9/10 Eva Victor in Loewe
8/10 Julia Roberts im V-Neck Kleid
8/10 Elle Fanning in Gucci
8/10 Amal Clooney in Rot mit Achtzigerjahre-Vibes
8/10 Leighton Meester in Miu Miu
7/10 Jennifer Lawrece im transparenten Blumendress
7/10 Nikki Glaser in Zuhair Murad
7/10 Claire Danes in Gap Studio by Zac Posen
7/10 Jennifer Garner in klasischer Glitzer-Robe
6/10 Ariana Grande in Vivienne Westwood
6/10 Priyanka Chopra in Christian Dior
5/10 Alicia Silverstone in Nicole + Felicia
4/10 Aimee Lou Wood in Vivienne Westwood
4/10 Jennifer Lopez in Zuhair Murad
