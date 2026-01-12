Stilkritik Golden Globes 2026: Konservative Eleganz dominierte

Die 83. Verleihung der Golden Globes in Los Angeles zeigte sich heuer modisch bewusst reduziert. Konservativ und brav ging es auf dem roten Teppich des Beverly Hilton Hotels zu.

Keine nackten Tatsachen, keine Bombast-Roben mit Mega-Schleppe. Stattdessen viele elegant-grazile perfekt sitzende Haute Couture Kleider.

Jene Art von Mode, die weniger auf Effekte setzt und dafür umso präziser wirkt und an Old Hollywood Glamour erinnerte.

Julia Roberts, Emma Stone und Elle Fanning verkörperten genau dieses Prinzip: souverän, stilsicher, unaufgeregt – und gerade deshalb besonders wirkungsvoll.

Schwarze Glamour-Roben

Auffällig präsent waren schwarze und weiße Entwürfe. Roberts, Amanda Seyfried und Robin Wright zeigten, dass die Roben alles andere als uniform oder langweilig sein müssen.

Durch raffinierte Schnitte und subtile Details wurden daraus starke, individuelle Auftritte, die zu den Best Dressed Momenten des Abends zählten.

Best Dressed

Modisches Highlight auf dem Red Carpet: Emily Blunt in einer weißen architektonischen Zweitteiler-Kreation von Louis Vuitton. Ein modernes Meisterwerk.