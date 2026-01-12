Lifestyle

Stilkritik Golden Globes 2026: Konservative Eleganz dominierte

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills
Best Dressed: Wer bei den Golden Globes 2026 auf dem roten Teppich besonders hervorgestochen hat.
Von Christina Michlits
12.01.26, 03:46

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die 83. Verleihung der Golden Globes in Los Angeles zeigte sich heuer modisch bewusst reduziert.  Konservativ und brav ging es auf dem roten Teppich des Beverly Hilton Hotels zu.

Keine nackten Tatsachen, keine Bombast-Roben mit Mega-Schleppe. Stattdessen viele elegant-grazile perfekt sitzende Haute Couture Kleider.

 Jene Art von Mode, die weniger auf Effekte setzt und dafür umso präziser wirkt und an Old Hollywood Glamour erinnerte.

Julia Roberts, Emma Stone und Elle Fanning verkörperten genau dieses Prinzip: souverän, stilsicher, unaufgeregt – und gerade deshalb besonders wirkungsvoll.

Schwarze Glamour-Roben

Auffällig präsent waren schwarze und weiße Entwürfe. Roberts, Amanda Seyfried und Robin Wright zeigten, dass die Roben alles andere als uniform oder langweilig sein müssen. 

Durch raffinierte Schnitte und subtile Details wurden daraus starke, individuelle Auftritte, die zu den Best Dressed Momenten des Abends zählten.

Best Dressed

Modisches Highlight auf dem Red Carpet: Emily Blunt in einer weißen architektonischen Zweitteiler-Kreation von Louis Vuitton. Ein modernes Meisterwerk. 

10/10 Emily Blunt in Louis Vuttion

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills

10/10 Robin Wright in einer schwarzen Bodycon-Robe

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills

10/10 Snow in Danielle Frankel

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills

10/10 Kate Hudson in Armani Prive

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills

10/10 Leslie Mann in einem perfekten Schwarz-Weiß Look

Leslie Mann mit ihrem Mann auf dem roten Teppich

10/10 Renate Reinsve in Louis Vuitton

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills

9/10 Amanda Seyfried in Versace

83rd Golden Globe Awards

9/10 Selena Gomez in Chanel

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills

9/10 Rose Byrne in einer giftgrünen Seiden-Robe

US-ENTERTAINMENT-FILM-TELEVISION-AWARD-GLOBES-ARRIVALS

9/10 Emma Stone in Louis Vuitton

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills

9/10 Amelia Gray in Swarvoski

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills

9/10 Eva Victor in Loewe

US-ENTERTAINMENT-FILM-TELEVISION-AWARD-GLOBES-ARRIVALS

8/10 Julia Roberts im V-Neck Kleid

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills

8/10 Elle Fanning in Gucci

US-ENTERTAINMENT-FILM-TELEVISION-AWARD-GLOBES-ARRIVALS

8/10 Amal Clooney in Rot mit Achtzigerjahre-Vibes

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills

8/10 Leighton Meester in Miu Miu 

US-ENTERTAINMENT-FILM-TELEVISION-AWARD-GLOBES-ARRIVALS

7/10 Jennifer Lawrece im transparenten Blumendress

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills

7/10 Nikki Glaser in Zuhair Murad

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills

7/10 Claire Danes in Gap Studio by Zac Posen

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills

7/10 Jennifer Garner in klasischer Glitzer-Robe

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills

6/10 Ariana Grande in Vivienne Westwood

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills

6/10 Priyanka Chopra in Christian Dior

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills

5/10 Alicia Silverstone in Nicole + Felicia

83rd Golden Globe Awards

4/10 Aimee Lou Wood in Vivienne Westwood

83rd Annual Golden Globes in Beverly Hills

4/10 Jennifer Lopez in  Zuhair Murad

US-ENTERTAINMENT-FILM-TELEVISION-AWARD-GLOBES-ARRIVALS
kurier.at, mich  | 

Kommentare