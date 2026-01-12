Stars

Ein kleiner Bub stahl bei den Golden Globes allen die Show

Ein blondes Kind im hellblauen Anzug steht auf einer roten Treppe und lächelt mit ausgestrecktem Arm.
Duke McCloud (6) lieferte in Los Angeles den perfekten Red-Carpet-Auftritt. Alles, was man über den kleinen Großen wissen muss.
12.01.26, 18:07

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Was für ein süßer Auftritt bei der diesjährigen Golden-Globe-Verleihung in Los Angeles! Der sechsjährige Nachwuchsschauspieler Duke McCloud erschien im lässigen blauen Anzug mit fescher Brosche auf dem Red Carpet und posierte wie ein Großer für die zahlreichen Fotografen. 

Golden Globes: Das sind die Gewinner

Seinen Look hat er sich selbst ausgesucht, wie er "Entertainment Tonight" erzählte.

Ein Kind im blauen Anzug posiert auf rotem Teppich vor Fotografen bei einer Preisverleihung.

Duke McCloud

"Das Kostüm war blau, und ich konnte diesen Schmuck anlegen, und ich bekam ein kleines Einstecktuch", freute er sich über sein gelungenes Outfit. 

In der Miniserie "All Her Fault" ist der Bub als Milo Irvine zu sehen, daher war er auch bei den "Golden Globes" dabei, denn die Serie war nominiert. Sein Schauspieldebüt feierte McCloud bereits 2025 an der Seite von Amy Schumer (44) in der Komödie "Irgendwie schwanger".

Die Leidenschaft fürs Schauspiel hat der Kleine von seiner Mama Heather Mattheisen mitbekommen, die ebenfalls Schauspielerin ist. Auch sein älterer Bruder Dash (10) war schon in Werbespots und TV-Serien zu sehen. Zum Beispiel auch in der Marvel-Verfilmung "Venom III: The Last Dance". 

Mehr zum Thema

Golden Globe Award
kurier.at, LT  | 

Kommentare