Ein kleiner Bub stahl bei den Golden Globes allen die Show

Was für ein süßer Auftritt bei der diesjährigen Golden-Globe-Verleihung in Los Angeles! Der sechsjährige Nachwuchsschauspieler Duke McCloud erschien im lässigen blauen Anzug mit fescher Brosche auf dem Red Carpet und posierte wie ein Großer für die zahlreichen Fotografen.

Seinen Look hat er sich selbst ausgesucht, wie er "Entertainment Tonight" erzählte.

"Das Kostüm war blau, und ich konnte diesen Schmuck anlegen, und ich bekam ein kleines Einstecktuch", freute er sich über sein gelungenes Outfit.

In der Miniserie "All Her Fault" ist der Bub als Milo Irvine zu sehen, daher war er auch bei den "Golden Globes" dabei, denn die Serie war nominiert. Sein Schauspieldebüt feierte McCloud bereits 2025 an der Seite von Amy Schumer (44) in der Komödie "Irgendwie schwanger".