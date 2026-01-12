Nach dem Titel-Skandal um Andrew Moutmatten-Windsor im vergangenen Jahr, zieht Prinz William alle Register, um den Ruf des Kensington Palastes zu stabilisieren. Er hat eine erfahrene Krisenmanagement-Expertin angeheuert, welche künftig den Ruf der Krone verteidigen soll und als neue Geheimwaffe des Prinzen gehandelt wird.

William stellt Krisenmanagement-Expertin ein

Demnach habe der Prince of Wales seinen königlichen Haushalt im Kensington Palace durch die Einstellung von Liza Ravenscroft erweitert.

Laut der Daily Mail wurde diese von der Kommunikationsagentur Edelman abgeworben, wo sie zuletzt als Senior Director für das britische Krisen- und Risikomanagement-Team tätig war. In der Kommunikationsbranche habe die neue Mitarbeiterin von Prinz William einen exzellenten Ruf, berichtet die das britische Blatt weiter.