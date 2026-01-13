Carina und Dieter Bohlen: Standesamtliche Hochzeit in Deutschland

Es war die Überraschung, die das Ende des Promi-Jahres 2026 krönte. Zum Ende des Jahres gab Dieter Bohlen seiner Partnerin Carina Walz das Ja-Wort. Geheiratet wurde auf den Malediven. Nun hat das frischverheiratete Paar seine Ehe auch in deutschland amtlich gemacht.

Dieter Bohlen verteidigte "illegale" Ehe auf Instagram

Bereits vor fünf Tagen hatte der Pop-Titan in einem Video auf Instagram darüber gesprochen, dass Fans und Presse sich fragen, ob seine Ehe in Deutschland überhaupt rechtskräftig sei.

Dem sei bis dahin nicht so gewesen, gestand Bohlen. Er versicherte aber: "Dagegen kann man natürlich etwas machen. Ich lasse das alles hier eintragen, beim Standesamt. Und dann ist alles Rodger."