Carina und Dieter Bohlen: Standesamtliche Hochzeit in Deutschland
Es war die Überraschung, die das Ende des Promi-Jahres 2026 krönte. Zum Ende des Jahres gab Dieter Bohlen seiner Partnerin Carina Walz das Ja-Wort. Geheiratet wurde auf den Malediven. Nun hat das frischverheiratete Paar seine Ehe auch in deutschland amtlich gemacht.
Dieter Bohlen verteidigte "illegale" Ehe auf Instagram
Bereits vor fünf Tagen hatte der Pop-Titan in einem Video auf Instagram darüber gesprochen, dass Fans und Presse sich fragen, ob seine Ehe in Deutschland überhaupt rechtskräftig sei.
Dem sei bis dahin nicht so gewesen, gestand Bohlen. Er versicherte aber: "Dagegen kann man natürlich etwas machen. Ich lasse das alles hier eintragen, beim Standesamt. Und dann ist alles Rodger."
Standesamtliches Ja-Wort wurde nachgeholt
Nun wird berichtet, dass sich das Paar zwei Wochen nach der Strand-Zeremonie auf den Malediven am Montag, dem 12. Jänner, auch im Rathaus Nenndorf das standesamtliche Jawort gegeben hat. Was Bohlens Ehe auch nach deutschem Recht gültig macht.
Der 71-Jährige informierte seine Fans in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram über die standesamtliche Hochzeit, wie unter anderem die deutsche Zeitschrift Gala berichtet. Darin teilte der ehemalige "Modern Talking"-Star ein Foto, auf dem er und Carina mit der Eheurkunde in den Händen zu sehen sind.
"Offiziell Frau und Herr Bohlen", schrieb Bohlen dazu. In einem weiteren Posting veröffentlichte er auch ein bisher ungesehenes Video von der Trauung am Strand. "Der Joker und die Königin: Das Finale", schrieb er unter den Clip, in dem er und die Braut ihre Ehegelübde austauschen.
Zu sehen hier:
Kommentare