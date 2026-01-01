Stars

Überraschung zu Silvester: Pop-Titan Dieter Bohlen hat geheiratet

Dieter Bohlen gibt einen Daumen nach oben.
Zum Ende des Jahres gab Dieter Bohlen seiner Partnerin Carina Walz das Ja-Wort. Geheiratet wurde im Paradies, auf den Malediven.
01.01.26, 19:05
Nach 20 gemeinsamen Jahren hat Dieter Bohlen seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet. Heimlich an Silvester. Die Trauung fand fernab der Öffentlichkeit auf den Malediven statt. Das berichtete erst die Bild-Zeitung, Bohlen teilte auf Social Media ein Video mit den Worten "Wir haben geheiratet". Das Ja-Wort gab man sich am Nachmittag, kurz vor Sonnenuntergang.

Bohlen (71) und Walz sind seit vielen Jahren ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Die Entscheidung zur Eheschließung galt lange als offen, nun folgte der Schritt in einem bewusst kleinen Rahmen.

Für den Pop-Titan ist es nicht die erste Ehe: Zuvor war Bohlen mit Erika Sauerland verheiratet und hatte 1996 eine kurze Ehe mit Verona Pooth (damals Feldbusch). Die nun erfolgte Trauung ist damit seine dritte. 

kurier.at, best 

