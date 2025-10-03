Dieter Bohlen erstmals in Lederhose: So rockte er die Brunner Wiesn

Pop-Titan Dieter Bohlen gab sich Donnerstagnacht die Ehre bei der Brunner Wiesn - und enttäuschte nicht. Schon vorab hallten "Dieter, Dieter, Dieter"- Schreie durchs Zelt, alle warteten gespannt auf DEN Auftritt des Abends. Und endlich, kurz nach 21 Uhr, betrat Dieter Bohlen die Bühne des Festzeltes. Angekündigt von Verena Schneider, der Moderatorin des Abends - und mit dröhnendem Bass, der die Eingeweide regelrecht erbeben ließ.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Moderatorin Verena Schneider mit Dieter Bohlen

Locker-lässig - und erstmals in Lederhose - zeigte sich die Modern-Talking-Legende. Erstmals in Lederhose "Ich bin das erste Mal in Lederhosen. Ich weiß, das passt hier alles nicht zusammen, aber der Chef hier hat mir heute die Lederhose ausgegeben, ich fand's lustig, hab aber meine Jacke trotzdem anbehalten. Ich weiß, dass man normalerweise was anderes dazu anhat, aber es ist okay. Ich hoffe, wir haben einen schönen Abend zusammen", sagte er.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lisa Trompisch Dieter Bohlen auf der Bühne

Und dann legte er gleich voll los und verströmte Nostalgie-Vibes. Er brachte Hits wie "Win the Race" (2001) oder "Geronimo's Cadillac" (1986). Dazwischen schäkerte er mit seinem Publikum und holte sogar einen jungen Fan für ein Selfie auf die Bühne. Songs wie "You're My Heart, You're My Soul" (1985), "Midnight Lady" (1986) oder das von den Fans so heißersehnte "Cheri Cheri Lady" durften natürlich auch nicht fehlen. Zum krönenden Abschluss gab's "We Have A Dream", bekannt aus der ersten Staffel der deutschen Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", wo Bohlen Juror ist. Bis 22:43 Uhr rockte der 71-Jährige die Bühne, die Fans dankten es ihm mit viel Gekreische und tosendem Applaus.