Royals

15. Hochzeitstag: Was Prinzessin Kate an ihrem letzten Abend als Bürgerliche machte

William und Kate haben sich am 29. April 2011 in der Westminster Abbey das Jawort gegeben.
30.04.2026, 05:00

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Prinzessin Kate, mit Hut und Ohrringen, lächelt.

Kronleuchter, holzvertäfelte Wände, glänzende Ledersessel und knisterndes Kaminfeuer: Für die Nacht vor Prinzessin Kates Hochzeit mit Prinz William am 29. April 2011 hatten ihre Eltern für Tochter und Gäste ein klassisch-gediegenes Londoner Hotel ausgesucht, das Goring. Die viktorianische Backstein-Villa mit weißen Kassettenfenstern liegt ganz nah am Buckingham Palace. Familie Middleton hatte nach englischen Medienberichten alle 71 Zimmer und Suiten für Freunde und Familienangehörige reservieren lassen - bei Zimmerpreisen, die damals zwischen 400 und 1.500 Pfund (rund 450 bis 1.700 Euro) lagen.

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Kate und William: 15. Hochzeitstag

Heuer begingen Kate und William ihren 15. Hochzeitstag. Mit dem Jawort hatte sich Kates Schicksal besiegelt: Eines Tages wird sie die Königin der Britinnen und Briten. Ihren letzten Abend als Bürgerliche verbrachte die heute 44-Jährige unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auf dem gepflegten englischen Rasen hinter dem Hotel sollte es abends eine Gartenparty geben. Am nächsten Morgen wurde Kate dann vom Hotel aus in einer Limousine zur Westminster Abbey gefahren. Bis dahin konnten es sich ihre Gäste im Goring gemütlich machen. 

Ein Brautpaar - William und Kate - küsst sich, beide festlich gekleidet, umgeben von zwei Blumenmädchen mit Blumenkränzen.

Prinz William und Prinzessin Kate am Tag ihrer Hochzeit (2011)

Das Hotel rühmte sich, das älteste familiengeführte Fünf-Sterne-Haus in der Londoner Innenstadt zu sein. 1910 gehörte es zu den ersten Luxushotels, die jedem Gast ein eigenes Badezimmer boten. Später gab es laut Reiseführern hier die erste Klimaanlage Großbritanniens.

Prinz William und Kate schreiten bei ihrer Hochzeit durch die Kirche, begleitet von Prinz Harry und Kates Schwester Pippa.

Prinz William und Prinzessin Kate am Tag ihrer Hochzeit (2011)

Die königliche Fünf-Zimmer-Suite des Luxushotels war einem Bericht der Boulevardzeitung The Sun zufolge erst kurz zuvor für 150.000 Pfund auf den neuesten Stand gebracht worden. In den Räumlichkeiten stand demnach ein Flügel, eines der beiden Badezimmer hat einen wasserdichten Fernseher, die Toilette ist antik. Im Kasten soll die Kopie eines Brautkleides, angeblich das von Queen Victoria hängen, hieß es damals.

Ex-Palastbutler: "Von außen betrachtet ist Kate diese globale Ikone"

Während Kate ins Hotel verschwand, verbrachte Prinz William den Abend vor der Hochzeit mit seiner engsten Familie. Der Bräutigam werde mit Vater Charles, seiner Stiefmutter Camilla und seinem Bruder Harry im Clarence House zu Abend essen, teilte der Palast mit.

Prinzessin Kate Prinz William
Agenturen, kurier.at, kat  | 

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