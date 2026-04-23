Nach Streit mit Sohn Brooklyn: Nächste verheerende Niederlage für Victoria Beckham

Monatelang dominierte Brooklyn Beckhams Abrechnung mit seinen berühmten Eltern die Klatschspalten. Der Promi-Spross hat zu David und Victoria Beckham den Kontakt abgebrochen und erhob zu Beginn des Jahres eine Reihe an Vorwürfen gegen seine Mama und seinen Vater.

All das soll Insidern zufolge besonders für Victoria Beckham schmerzhaft gewesen sein. Nun hat die Modedesignerin neben ihren privaten Turbulenzen auch beruflich einen Schlag zu verkraften.

Victoria Beckham verliert Markenstreit um Initialen

Die Britin hat einen Rechtsstreit mit der US-amerikanischen Luxushandtaschenmarke Vera Bradley um die Verwendung der Initialen VB verloren, berichtet die britische Presse. Das Team der Modedesignerin hatte demnach Anwälte eingeschaltet, um die Registrierung durch das Unternehmen Vera Bradley zu verhindern.