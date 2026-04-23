Namensänderung und Umzug: Amber Heards Inkognito-Leben nach Karriere-Aus

Nach der Niederlage vor Gericht im Verleumdungsprozess gegen Johnny Depp sah sich Amber Heard mit finanziellen Sorgen und Imageproblemen konfrontiert. Wurde vor Gericht noch offen Schmutzwäsche gewaschen, hüllt sich Heard seitdem weitgehend in Schweigen. Ihr heutiges Leben sieht zudem ganz anders aus, als das glamouröse Dasein, das sie einst genoss. Die Schauspielerin, die am Mittwoch, dem 22. April, 40 Jahre alt wurde, lebt heute zurückgezogen in Madrid - bei Hollywood-Events lässt sie sich nicht mehr blicken. Amber Heard: "Ich habe meine Stimme verloren" Anfang des Jahres hatte Heard mit ihrem Auftritt im Dokumentarfilm "Silenced", der am 24. Jänner 2026 auf dem Sundance Film Festival gezeigt wurde, für Schlagzeilen gesorgt. Die Dokumentation setzt sich mit dem Missbrauch von Verleumdungsgesetzen gegen Überlebende von Missbrauch auseinander - und auch Heard hat darin einen Auftritt. Heard äußert sich in der neuen Doku zu ihren Rechtsstreitigkeiten mit Johnny Depp und spricht mit Regisseurin Selina Miles über die Folgen der öffentlichkeitswirksamen Verleumdungsprozesse, mit denen sie und Depp konfrontiert waren. "Es geht hier nicht um mich", sagt Heard in der Dokumentation. "Ich habe meine Stimme verloren. Ich bin nicht mehr da, um meine Geschichte zu erzählen. Ich will sie nicht erzählen. Ich will meine Stimme nicht mehr benutzen. Und das ist das Problem."

In Hollywood unten durch? Nach der Niederlage vor Gericht, die ihre Karriere beinahe beendet hätte, hat sich Heard abseits des Rampenlichts ein neues Leben aufgebaut. Die beiden Filme ("In the Fire" und "Aquaman: Lost Kingdom"), die sie bereits abgedreht hat und die 2023 in die Kinos kamen, erhielten großteils schlechte Kritiken. Neue Filme hat sie seitdem keine mehr gedreht. Insider aus Hollywood behaupten gar, Heard sei nach dem vielbeachteten Prozess auf eine schwarze Liste gesetzt worden. Neues Leben in Spanien 2022 zog sie zusammen mit ihrer kleinen Tochter Oonagh von den USA nach Spanien. Zunächst suchte sie Zuflucht auf Mallorca. Heard mietete dort ein Haus Berichten zufolge unter dem Namen Martha Jane Cannary, dem bürgerlichen Namen des legendären Wildwest-Cowgirls Calamity Jane - um ihre Privatsphäre zu schützen. Anschließend ließ sie sich in Madrid nieder. Hier führt Heard seitdem ein verhältnismäßig bescheidenes Dasein. Im Mai 2025 gab die Ex-Frau von Johnny Depp die Geburt von Zwillingen, Agnes und Ocean, bekannt. "Dieses Jahr bin ich überglücklich, die Vollendung meiner Familiengründung feiern zu dürfen, die ich mir jahrelang gewünscht habe", schrieb die Schauspielerin damals am Muttertag auf Instagram. "Heute verkünde ich offiziell die freudige Nachricht, dass ich Zwillinge in der Familie Heard willkommen heißen durfte." Die Schauspielerin ist nun dreifache Mutter. Auf Instagram gibt sie Einblicke in ihr Leben als Mama.

Die Daily Mail veröffentlichte diese Woche Fotos, auf denen Heard zusammen mit ihrem Nachwuchs und einem Kinderwagen im Freizeit-Look unterwegs ist (zu sehen hier) - trotz ihrer turbulenten Geschichte wirkt die Schauspielerin in Summe glücklich. Sie gilt derzeit offiziell als Single.