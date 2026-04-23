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"Storage Wars - Die Geschäftemacher"-Star unter tragischen Umständen gestorben

Trauer um Darrell Sheets. Der Reality-TV-Star ist im Alter von 67 Jahren verstorben.
23.04.2026, 09:19

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Darrell Sheets

Darrell Sheets, bekannt aus der US-amerikanischen Reality-TV-Show "Storage Wars - Die Geschäftemacher", ist im Alter von 67 Jahren gestorben.

Trauer um Reality-TV-Star Darrell Sheets 

Laut einer Pressemitteilung der Polizei von Lake Havasu City starb Sheets an einer offenbar selbst zugefügten Schussverletzung am Kopf. Wie Page Six und People berichten, kam es am 22. April, zu einem Polizeieinsatz im Haus des TV-Stars, nachdem dort ein Toter gemeldet worden war. "Der Mann wurde noch am Tatort für tot erklärt. Die Kriminalpolizei von Lake Havasu City wurde verständigt und übernahm die Ermittlungen", heißt es. Der Mann wurde später als Sheets identifiziert, so Medienberichte. 

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Darell Sheets erlangte Bekanntheit durch die Sendung "Storage Wars", die ab 2010 in insgesamt achtzehn Staffeln lang ausgestrahlt wurde. Darin ersteigern die Teilnehmenden in offenen Versteigerungen den Inhalt von Self-Storage-Einheiten, deren Mietzahlung überfällig ist. Seine risikoreiche Bietstrategie brachte Sheets den Nickname "The Gambler" ein und machte ihn im Laufe der Jahre zum Publikumsliebling.

In Amerika sorgt sein tragischer Tod für viel Aufsehen.

Ermittlungen wegen Cybermobbings

TV-Persönlichkeit Rene Nezhoda, ebenfalls aus "Storage Wars" bekannt, glaubt, dass Cybermobbing eine Rolle bei dem Tod seines Kollegen gespielt haben könnte. "Er wurde in letzter Zeit von einem Typen wirklich extrem gequält und online gemobbt", sagte Nezhoda in einem Instagram-Video. "Darrell hat viel über den Typen gepostet, der ihn online gemobbt und gequält hat, und ich hoffe wirklich, dass die Polizei gegen ihn ermittelt und das nicht einfach so hinnimmt."

"Wir sind uns dieser Cybermobbing-Vorwürfe bewusst und sie sind Teil der laufenden Ermittlungen", kommentierte Sergeant Kyle Ridgway, Pressesprecher der Polizei von Lake Havasu City in Arizona, den Sachverhalt gegenüber Page Six.

kurier.at, spi  | 

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