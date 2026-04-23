"Storage Wars - Die Geschäftemacher"-Star unter tragischen Umständen gestorben

Darrell Sheets, bekannt aus der US-amerikanischen Reality-TV-Show "Storage Wars - Die Geschäftemacher", ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Trauer um Reality-TV-Star Darrell Sheets Laut einer Pressemitteilung der Polizei von Lake Havasu City starb Sheets an einer offenbar selbst zugefügten Schussverletzung am Kopf. Wie Page Six und People berichten, kam es am 22. April, zu einem Polizeieinsatz im Haus des TV-Stars, nachdem dort ein Toter gemeldet worden war. "Der Mann wurde noch am Tatort für tot erklärt. Die Kriminalpolizei von Lake Havasu City wurde verständigt und übernahm die Ermittlungen", heißt es. Der Mann wurde später als Sheets identifiziert, so Medienberichte.

Darell Sheets erlangte Bekanntheit durch die Sendung "Storage Wars", die ab 2010 in insgesamt achtzehn Staffeln lang ausgestrahlt wurde. Darin ersteigern die Teilnehmenden in offenen Versteigerungen den Inhalt von Self-Storage-Einheiten, deren Mietzahlung überfällig ist. Seine risikoreiche Bietstrategie brachte Sheets den Nickname "The Gambler" ein und machte ihn im Laufe der Jahre zum Publikumsliebling. In Amerika sorgt sein tragischer Tod für viel Aufsehen.

Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133).