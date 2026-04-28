"Der mit dem Wolf tanzt"-Schauspieler zu 37 Jahren bis lebenslänglich Haft verurteilt

Der frühere US-Schauspieler Nathan Chasing Horse ("Der mit dem Wolf tanzt") ist in einem Missbrauchsprozess zu jahrzehntelanger Haft verurteilt worden. Eine Richterin in Las Vegas im Bundesstaat Nevada habe für Chasing Horse eine Strafe von 37 Jahren bis lebenslänglich festgesetzt, berichteten der US-Sender NBC und die Zeitung Las Vegas Review Journal.

Chasing Horse war im Jänner 2023 in seinem Haus in der Nähe von Las Vegas festgenommen worden. Den Ermittlungen zufolge soll er über längere Zeit eine Sekte mit Mitgliedern indigener Stämme in den USA und in Kanada angeführt und sich als "Medizinmann" ausgegeben haben. Mehrere junge Frauen, darunter eine damals 14-Jährige, hatten in dem Prozess Vorwürfe vorgebracht.

Von Jury schuldig befunden

Im Jänner war Chasing Horse von Geschworenen in den meisten der 21 Anklagepunkte, darunter sexueller Missbrauch Minderjähriger, für schuldig befunden worden. Er hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.