Russell Brand gab sexuellen Kontakt mit Minderjähriger zu

Der wegen Vorwürfen sexueller Gewalt angeklagte Schauspieler Russell Brand (50) hat sich zu seinem Verhalten gegenüber Frauen geäußert - und dabei Fehlverhalten eingeräumt. In dem Interview bezeichnete Brand sich als egoistisch und räumte ein, Frauen ausgenützt zu haben. Als 30-Jähriger sei er unreif und ein ganz anderer Mensch gewesen. Da habe er etwa auch Sex mit einer 16-Jährigen gehabt, behauptete er.

Mit seinem Verhalten habe er allerdings nicht gegen das Gesetz verstoßen, da das Alter der sexuellen Einwilligungsfähigkeit in Großbritannien bei 16 Jahren liege, meinte er. "Ich erkenne an, dass mein sexuelles Verhalten in der Vergangenheit egoistisch war und dass ich kaum, wenn überhaupt, berücksichtigt habe, wie sich dieser Sex auf andere Menschen auswirkte", sagte Brand in der YouTube-Show der US-Journalistin Megyn Kelly. Die Volljährigkeit ist in Großbritannien mit 18 Jahren erreicht.