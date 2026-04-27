Nicole Kidmans tägliches 2-Minuten-Ritual mit ihren Töchtern

Hollywoodstar Nicole Kidman legt Wert auf ein besonderes Ritual: tägliche ausgiebige Liebkosung ihres Nachwuchses. "Meine beiden Töchter werden mich dafür umbringen, aber ich sage ihnen: Ihr müsst mich jeden Tag zwei Minuten lang umarmen", verriet die Schauspielerin im Rahmen einer Vortragsreihe im Gespräch mit Moderatorin Hoda Kotb. "Dadurch werden bestimmte Hormone im Körper freigesetzt, jeder braucht diese zwei Minuten Umarmung pro Tag. Wusstest du das?", so Kidman dem US-People-Magazin zufolge. Sunday und Faith stammen aus Kidmans Beziehung mit Country-Musiker Keith Urban. Die beiden leben inzwischen getrennt. Medienberichten zufolge wurde die Scheidung im Jänner vollzogen. "Wir sind eine Familie und das werden wir auch weiterhin bleiben", sagte Kidman im März dem Branchenmagazin Variety.

"Willst du einen Rat, oder einfach mal alles raus lassen?"

"Wir drei stehen uns so nah, wir reden über alles", verriet sie jetzt über ihr nahes Verhältnis zu den Töchtern. "Das bedeutet, sich am Fußende ihres Bettes hinzusetzen, wenn sie sagen: 'Komm rein, setz dich.' Und man geht rein, ist total erschöpft, setzt sich hin und hört einfach zu. Ich sage dann immer: 'Willst du, dass ich dir jetzt einen Rat gebe, oder willst einfach mal alles rauslassen?'", erzählte Kidman. "Meistens bekomme ich zu hören: 'Kein Rat'". Ihre eigene Mutter habe ihr mitgegeben: "Lass dir niemals von jemandem den Mut nehmen." Neben Sunday und Faith hat Kidman zwei ältere Adoptivkinder aus ihrer Ehe mit Tom Cruise: Isabella und Connor.