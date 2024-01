Nicole Kidman findet neue Beziehung von Tom Cruise "bizarr"

Auch in den USA greifen Klatschmagazine die Gerüchte auf. Erst kürzlich zitierte USWeekly einen vermeintlichen Insider, der behauptete, Cruise und Khayrova seien schon "eine ganze Weile" still und heimlich zusammen. Kennengelernt hätten sich der Schauspieler und seine angebliche neue Freundin über gemeinsame Freunde der Londoner High-Society. "Tom ist in London zu einer beliebten Figur in der wohlhabenden Elite geworden", fügt die Quelle hinzu. "Was als einfache Freundschaft begann, entwickelte sich schnell zu etwas Besonderem."