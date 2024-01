Mary und Frederik: Romantische Liebesgeschichte ein großer Schwindel?

Freundin: Die erste Begegnung von Mary und Frederik war kein Zufall

Ein kürzlich wieder aufgetauchtes Interview lässt jedoch daran zweifeln, dass die erste Begegnung des neuen Königspaares tatsächlich so zufällig und romantisch war, wie gemeinhin angenommen. Auch, dass Frederik ein Königssohn ist, soll Mary sehr wohl gewusst haben.

Amber Petty, die bei Frederiks und Marys Hochzeit im Jahr 2004 Brautjungfer war, behauptet, dass sich das Paar tatsächlich bei einer "exklusiven privaten Dinnerparty" im Slip Inn kennengelernt hatte und die ganze Sache "organisiert" war. In der TV-Show "Sunrise"sagte Petty 2001, dass an der Veranstaltung eine Gruppe von Royals teilnahm, die Australien für die Olympischen Sommerspiele 2000 besuchten.

"Es tut mir leid, allen das Herz zu brechen, aber Prinzen trifft man nicht zufällig in Kneipen", sagte sie damals in der Sendung. "Es war ein organisiertes kleines Abendessen während der Olympischen Spiele, zu dem Mary zufällig eingeladen war und die meisten Gäste zufällig Mitglieder des Königshauses waren."

Unterdessen behauptete eine Frau namens Beatrice Tarnawski in einem früheren Interview mit der Zeitung The Sunday Mail aus dem Jahr 2003, sie sei diejenige gewesen, die Mary zu der privaten Dinnerparty im Slip Inn eingeladen habe. Tarnawski habe bei der Veranstaltung an diesem schicksalhaften Abend, an der auch andere Mitglieder des Königshauses teilnahmen – darunter Frederiks Bruder Prinz Joachim, Prinz Nikolaos von Griechenland und Dänemark, der zukünftige König Felipe von Spanien und Bruno Gomez-Acebo, der Neffe des damaligen Königs von Spanien – die Heiratsvermittlerin gespielt.