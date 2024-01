Auf keinen Fall Königin: Das wollte Prinzessin Mary eigentlich werden

Seit rund 23 Jahren ist der Sohn von Königin Margrethe II. und Prinz Henrik von Dänemark bereits mit der einstigen Bürgerlichen Mary Elizabeth Donaldson, die er 2000 im Rahmen der Olympischen Spiele in Sydney kennengelernt hatte, liiert. Am Sonntag wird Kronprinz Frederik gekrönt, weil seine Mutter abdankt - was Mary zur Königin macht. Derweil hatte die 51-Jährige ursprünglich ganz andere berufliche Ambitionen.

Der eigentliche Traumjob der neuen Königin Mary

Prinzessin Mary war für verschiedene Unternehmen im Bereich Marketing und Werbung tätig und unternahm 1998 außerdem eine einjährige Weltreise, bevor sie die Ehefrau des dänischen Thronfolgers Frederik wurde.

