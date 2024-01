Zeitplan, Details, Bilder: Alle Infos zum Thronwechsel in Dänemark

Um 14 Uhr gehts los

Der Thronwechsel wird am frühen Nachmittag (ab 14.00 Uhr) formal auf einem Treffen mit der Regierung in Kopenhagen vollzogen, auf dem die dienstälteste Monarchin der Erde eine Abdankungserklärung unterzeichnen wird. Es wird die erste freiwillige Abdankung im dänischen Königreich seit fast 900 Jahren sein. Offiziell proklamiert wird der neue König dann um 15.00 Uhr von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf dem Balkon von Schloss Christiansborg. Im Anschluss wird der neue Monarch eine Rede an die Bevölkerung halten.

Bereits mehrere Stunden vor dem Thronwechsel versammelten sich erste Royal-Fans vor Schloss Christiansborg, um sich die besten Plätze für die Proklamation zu sichern. Man könne unmöglich sagen, wie voll es später werde - daher sei er bereits um 6.00 Uhr in der Frühe vor das Schloss gekommen, sagte ein Kopenhagener.