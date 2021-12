Nicole Kidman: Bittere Abrechnung mit Hollywood

Dies sei eine Situation, welche ihr selbst sehr bekannt vorkam: "Ich kenne dieses Gefühl. Ich hatte das irgendwie. Und es war wie 'OK'. Wo das Fernsehen ihr plötzlich eine Tür öffnete, öffnete es eine Tür für mich. Ungefähr im gleichen Alter dachte ich: 'Meine Güte, das ist irgendwie ... ich kenne dieses Gefühl wirklich zutiefst.'"

Kidmans Kampf gegen Altersdiskriminierung

Nicole Kidman äußerte sich auch in der Vergangenheit bereits vermehrt lautstark über Altersdiskriminierung in der Filmbranche und diskutierte das Thema sogar während ihrer Dankesrede bei den Screen Actors Guild Awards 2018. Damals lobte die "Big Little Lies"-Darstellerin die Industrie dafür, dass sie Frauen über 40 immer mehr akzeptiere: "Ich möchte Ihnen allen für Ihre bahnbrechenden Leistungen danken, die Sie in Ihrer Karriere geleistet haben, und wie wunderbar es ist, dass unsere Karriere heute über das Alter von 40 hinausgehen kann", sagte sie damals. "Wir haben bewiesen, und diese Schauspielerinnen und so viele mehr beweisen immer noch, dass wir potent, mächtig und lebensfähig sind", fügte Kidman hinzu, bevor sie Standing Ovations erhielt.