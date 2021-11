Glattgebügelt: Nicole Kidman macht New York unsicher

An Wohnmöglichkeiten mangelt es diesem Hollywood-Paar nicht. Schauspielerin Nicole Kidman und Musiker Keith Urban besitzen einige Residenzen - darunter ein idyllisches Bauernhaus in Kidmans Heimat Australien, ein Penthouse in Sydney, eine Eigentumswohnung in New York und eine Villa in Los Angeles. Derzeit weilt Kidman im Big Apple, wie aktuelle Paparazzi-Fotos zeigen.

Nicole Kidman rührt für "Being The Ricardos" Werbetrommel

Im Rahmen der Promotour für ihren neuen Film "Being The Ricardos", der am 10. Dezember 2021 in den USA in die Kinos kommt und in dem Kidman an der Seite von Javier Bardem zu sehen ist, wurde die Schauspielerin diese Woche in New York gesichtet. Die 54-Jährige stand im Rahmen einer Pressekonferenz zu dem Drama von Regisseur Aaron Sorkin für Fragen und Antworten zur Verfügung.