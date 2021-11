Maskiert, zerzaust und ungeschminkt: Erkennen Sie diesen Star?

Wild gestikulierend wurde diese bekannte Schauspielerin nun an einem Filmset in New York geknipst. Aber erkennen Sie, wer hier in eine Diskussion mit einem Mitglied Filmcrew verwickelt ist? Kleiner Tipp: Besagte Promidame ist 42 Jahre alt und alleinerziehende Mama einer 15-Jährigen Tochter. Viele kennen sie vielleicht noch aus der 90er-Serie "Dawson’s Creek". Verheiratet war sie in der Vergangenheit mit einem international erfolgreichen Action-Star, der im Übrigen als eines der prominentesten Mitglieder der Hollywoodsekte Scientology gilt. Na, haben Sie schon erraten, um wen es sich handelt? Richtig. Besagte Dame ist keine Geringere als Tom Cruise-Ex-Frau Katie Holmes.

Kate Holmes am Set von "Rare Objects"

Holmes ist aktuell mit Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Rare Objects" beschäftigt. Sie fungiert in der Produktion nicht nur als Hauptdarstellerin, sondern auch als Regisseurin. Holmes spielt in dem Film eine Frau mit einem Trauma, die versucht ihr Leben neu aufzubauen, als sie in einem Antiquitätenladen zu arbeiten beginnt.

Erste Fotos vom Holmes am Filmset zeigen die Schauspielerin mit dunkelgrauer Hose, einem lila Hemd und locker zusammengebundenen Haaren.