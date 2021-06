Katie Holmes zeigt, wie Jeansröcke jetzt gestylt werden

Katie Holmes hat sich, nachdem es viele Jahre lang still um sie war, zuletzt zu einer wahren Stilikone gemausert. 2019 löste ein Paparazzi-Foto von ihr in einem Set aus Cardigan mit passendem Strick-BH einen so großen Hype aus, dass dieses trotz horrendem Preis nicht nur innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war, sondern auch zahlreiche Nachahmungen bei den großen Modeketten folgten.

Jeansklassiker

Auch von den aktuellen Aufnahmen, die die Schauspielerin auf dem Weg zu Terminen in New York zeigen, können sich Modefans etwas abschauen. Nachdem der Jeansrock in den vergangenen Jahren ein wenig in der Versenkung verschwunden war, ist er von zahlreichen Modehäusern und Labels wieder ins Sortiment aufgenommen worden.