Comeback: Wie es das Twinset aus der modischen Versenkung schaffte

Aufregend statt altmodisch

Dass es sich nicht nur auf dem Rasen optisch gut machte, erkannte schließlich Audrey Hepburn. Der Hollywood-Star begann Twinsets in seiner Freizeit zu tragen und verhalf dem Sport-Outfit so zu mehr Bekanntheit.

Einen wahren Boom erlebten Pulli und Jacke jedoch erst dank Alfred Hitchcock. 1940 drehte dieser den Thriller „Rebecca“, in dem Joan Fontaine die Hauptrolle spielte. Die Twinsets, in denen sie darin zu sehen war, wurden zum Synonym für feminine Eleganz – und am liebsten in Kombination mit einer Perlenkette ausgeführt. Der Film und die darin gezeigte Mode wurden so populär, dass in Spanien bis heute Damen-Strickjacken oft als „Rebeca“ bezeichnet werden.