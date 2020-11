Warum es sich lohnt, in heimische Strickmode zu investieren

Lokal und chemiefrei

Unter Österreichs Stricklabels hat sich Rudolf Vienna mit seinem Konzept einen Namen gemacht: Sämtliche Pullover, Schals und Hauben, die Designerin Antonia Maedel und Textilchemikerin Lisa Mladek kreieren, werden ausschließlich mit naturbasierten Farben behandelt. „Früher waren sie gang und gäbe, sind aber mit dem Aufkommen synthetischer Farben zunehmend in Vergessenheit geraten“, sagt Maedel.

Extrakte aus der Indigopflanze oder dem Färberkrapp: Mit dem zu arbeiten, was die Natur zu bieten hat, sei deutlich komplizierter. Hergestellt wird alles in einem Umkreis von maximal 150 Kilometern. „Wir wissen gerne, wer an unseren Produkten arbeitet – und wollen jederzeit zu den Mitarbeitern fahren können.“