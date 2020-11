Irina Shayk: Wie eine Russin den Jogginganzug im Alltag trägt

Können Sie sich noch daran erinnern, als Jogginganzüge aus Nicki-Stoff hip waren? Sie sind wieder zurück. Kim Kardashian lancierte erst kürzlich eine eigene Nicki-Kollektion für ihr Label Skims, die sie gemeinsam mit Paris Hilton bewarb. Letztere zeigte sich Anfang der 2000er-Jahre ständig in Velours-Zweiteilern, dürfte sich über deren Comeback also besonders freuen.

Jogginghose in Stiefel gesteckt

Doch während die meisten, die sich in diesem Kuschel-Look vor die Tür trauen, passend dazu in Sneakers (oder bei Kälte in Lammfell-Boots) schlüpfen, kommt das für eine Russin offensichtlich nicht infrage. Irina Shayk wurde kürzlich bei Erledigungen in New York von Paparazzi abgelichtet und zeigte, wie sie ihren Skims-Anzug kombiniert.