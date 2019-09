Tschüss Protz-Mode: Wie sich Russinnen heutzutage kleiden

Blick in den Westen

"Es ist dem Kapitalismus der Neunzigerjahre geschuldet, dass eine bestimmte Gruppe an Menschen ihren sozialen Status mithilfe solcher Outfits unbedingt zeigen wollte", sagt Lena Kvadrat, gebürtige Russin und Gründerin des in Wien ansässigen Modelabels art point, im Gespräch mit dem KURIER. Doch in den vergangenen Jahren hat sich im Osten in Sachen Stilgespür viel getan. "Für junge Frauen ist Protz nicht mehr Priorität."

Grund dafür sei laut Kvadrat zum einen die wirtschaftlich schwierigere Lage. Zum anderen hätten die sozialen Medien einen großen Einfluss auf den Modegeschmack in ihrem Heimatland. "In Moskau verfolgt man die Trends im Westen ganz genau", weiß die 52-Jährige.

Selbiges beobachtet auch Irina Maximova, Designerin beim Label Bazilika, das Rosie Huntington-Whiteley für sich entdeckt hat: "Der Stil der Russinnen ist jetzt minimalistischer. Instagram hat bei dieser Entwicklung eine große Rolle gespielt."