Katie Holmes zeigt, wie Boyfriend-Jeans bürotauglich werden

Selbst jene, die sich über einen lockeren Dresscode im Büro freuen dürfen, führen nicht jede Jeans zum Meeting mit dem Chef aus. Körperbetonte Entwürfe mit schmalem Bein gehören für viele mittlerweile zur modischen Grundausstattung im Job, jene im Used Look, also mit starken Verwaschungen und großen Rissen, bleiben oft der Freizeit vorbehalten. Auch bei Boyfriend-Jeans gibt es Unsicherheiten bezüglichTragbarkeit im Berufsalltag.

Übergroße Jeans mit Klassikern stylen

Katie Holmes zeigte nun während der Fashion Week in New York vor, wie übergroß geschnittene Jeans seriös gestylt werden. Die Schauspielerin war zur Show des australischen Labels Zimmermann eingeladen - und entschied sich für deren Besuch gleich für mehrere Klassiker.