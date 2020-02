Die Queen war Inspiration für diesen Mantel-Trend

Daunenmäntel in Steppoptik gehören Jahr für Jahr zu den Winter-Bestsellern. Seit Kurzem bekommen sie jedoch Konkurrenz von einem zwar nicht neuen, jedoch zuletzt fast vergessenem Modell: dem dünneren Steppmantel mit diamantförmigen Nähten.

Comeback des Steppmantels

Labels wie Ganni sowie Baum und Pferdgarten bieten in ihren aktuellen Kollektionen Stücke an, die viele vor allem mit dem britischen Landleben verbinden. Der berühmteste Stepp-Fan: Queen Elizabeth II, die beim Besuch von Pferdeshows am liebsten Steppjacken trägt.