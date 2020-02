Tschüss, Beautywahn: Erstmals zeigte Jane Fonda ihre grauen Haare

"Mein Haar hat mich viele Jahre lang beherrscht", schrieb Fonda in ihren Memoiren "My Life so far". "Vielleicht benutzte ich es, um mich dahinter zu verstecken. Die Männer in meinem Leben mochten es lang und blond, und ich war schon so lange blond, dass ich nicht einmal mehr wusste, was meine eigentliche Haarfarbe war. Ich sagte schlichtweg zu (dem Friseur) Paul McGregor: 'Tu etwas', und er tat es."

Die spektakulärsten Kleider der Oscar-Verleihung 2020