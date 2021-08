Quarantäne-Regeln in China gebrochen: Nicole Kidman unter Beschuss

Laut Dimsumdaily Hong Kong musste Kidman gegen Covid-19 geimpft werden, sie müsse in einer "ausgewiesenen Residenz" bleiben, sich regelmäßig auf das Virus testen lassen und dürfe nur "arbeitsbezogene Reiserouten" absolvieren, um von der Quarantänepflicht befreit zu werden. In den sozialen Medien sorgte die Songerbehandlung, die man dem Hollywoodstar zukommen ließ jedoch für heftige Gegenreaktionen. Viele Einheimische beschwerten sich über die "Doppelmoral" des prominenten Besuchs. Kidman würde nicht zu den Menschen in Hongkong stehen, wird ihr unter anderem vorgeworfen. "Die Tatsache, dass Nicole Kidman die Serie Expats ohne Quarantäne dreht, zeigt bereits das Privileg von Expats in Hongkong", lautet ein anderes, erbostes Kommentar.