Penelope Cruz und Javier Bardem: Sorge um ihre Kinder

Seit Anfang Juli 2010 sind Penelope Cruz und ihr Schauspielkollege Javier Bardem nun schon verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, einen Sohn und eine Tochter, und führen ein skandalfreies Leben fernab vom Hollywoodrummel. Das Privatleben ihrer Sprössling versuchen Cruz und Bardem so gut es geht zu schützen - was in Zeiten von Social Media eine Herausforderung ist, wie das Paar Cruz in einem seltenen Interview nun erzählte.

Penelope Cruz: Sorge um ihre Kinder

Sohn Leo ist inzwischen 10 Jahre alt. Tochter Luna ist 8. Im Interview mit "CBS Sunday Morning" erzählte Penelope Cruz nun, dass ihre beiden Kinder inzwischen in Berührung mit den sozialen Medien kommen. Das würde ihr und ihrem Mann Sorgen bereiten, gestand die 47-jährige Schauspielerin.

Die beiden Hollywoodstars sind der Meinung, dass Social Media vor allem die jüngere Generation beeinflusse. "Es ist beinahe so, als würde die Welt ein Experiment an ihnen [Kindern] vornehmen: Mal sehen, was passiert, wenn wir ein zwölfjähriges Kind mit so viel Technologie konfrontieren", so Cruz.