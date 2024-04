Nicht Tochter Suri: Wem Tom Cruise seit Jahren Geschenke schickt

Fanning hatte die Ehre, 2005 im Alter von elf Jahren an der Seite von Tom Cruise den Film "World Wars" zu drehen.

Der ehemalige Kinderstar dürfte damals Cruises Herz erobert zu haben. Denn seitdem hat der Schauspieler keinen Geburtstag von Fanning vergessen.

Für Harpar's Bazaar spielten Fanning und der irische Schauspieler Andrew Scott das Quiz "All About Us". Dabei musste Scott erraten, wer seiner Quiz-Partnerin ihr erstes Handy schenkte. "Es muss eine Hollywood-Ikone gewesen sein", rätselte Scott, bevor er treffsicher meinte: Tom Cruise" - was von Fanning bestätigt wurde.

"Es war ein 'Razr', ein 'Motorola Razr'", erinnerte sich Fanning. "Oh mein Gott, ich war so aufgeregt. Ich hatte niemanden, den ich damals anrufen oder dem ich hätte schreiben können, weißt du, ich war elf."

Sie verriet weiter: "Aber ich habe es geliebt, es zu besitzen. Ich habe mich so cool gefühlt."