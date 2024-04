Aus gutem Grund getrennt: Brian Austin Green über schwieriges Co-Parenting mit Fox

Seine Kinder versucht das Ex-Paar trotz Ehe-Aus nach bestem Wissen und Gewissen weiterhin gemeinsam zu erziehen. Was, wie Green jetzt in einem Interview andeutete, nicht immer einfach ist.

In Bezug auf seine Ex-Frau habe er in den vergangenen Jahren aber einige wichtige Lektionen gelernt. Green erklärte: "Du bist aus einem bestimmten Grund von der Person getrennt, von der du getrennt bist. Weil ihr nicht miteinander ausgekommen seid."

"Du kannst nicht erwarten, dass du dann mit der Erziehung eurer Kinder besser zurechtkommst", fügte er hinzu.

Green erklärte weiter, dass getrennt lebende Eltern das Wohlergehen ihrer Kinder trotz des Endes ihrer gescheiterten Liebesbeziehung an erste Stelle setzen sollten. "Du musst dich also entscheiden. Okay, es geht nicht mehr darum, dass wir miteinander auskommen. Es geht darum, dass wir gemeinsam Eltern sind, was eine völlig andere Situation ist."

Der Schauspieler gab auch an, dass eine Trennung unweigerlich Auswirkungen auf die Kinder hat. Auf unnötige Streitigkeiten mit Fox lässt sich der Schauspieler daher mittlerweile nicht mehr ein. Er habe gelernt, "seine Schlachten zu wählen".