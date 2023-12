"Süchtig nach Drama": Die turbulenten On-Off-Beziehungen der Megan Fox

Megan Fox ist überzeugt davon, in ihren Beziehungen Partner anzuziehen, die ihren Eltern ähneln. "Ich ziehe immer entweder eine Version meines Stiefvaters oder eine Version meiner Mutter an", teilte vor Kurzem in "The Drew Barrymore Show" mit.

Megan Fox: Kindheitserfahrungen wirken sich auf ihre Beziehungen aus

"Mein Stiefvater ist inzwischen verstorben, er war sehr impulsiv und aggressiv, sehr verbal, mental und emotional missbräuchlich", verriet die Schauspielerin. Ihre Mutter hingegen habe sie "als passiv und mir gegenüber nicht so beschützend, wie sie sein sollte" empfunden. Diese Erfahrungen aus ihrer Kindheit würden sich auch in ihren romantischen Beziehungen widerspiegeln.

