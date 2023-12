Niedergang eines Traumpaares: Die wahren Gründe für das Scheitern der Ehe von Pitt & Jolie

Über Angelina Jolie hieß es in der Vergangenheit, sie hätte ihre humanitären Ambitionen über das Eheglück gestellt. Ihre Rolle, als Vorbild aufzutreten, habe ihr zu gut gefallen. "Sie war nicht in der Lage, sich an einige Realitäten ihrer Ehe und ihres Lebens anzupassen. Sie ging einfach davon aus, dass die Leute alles befolgen würden, was sie sagte, auch ihr Ehemann, und wenn sie Eheprobleme hatten, glaubte sie, sie könnte ihn dazu bringen, das zu tun, was sie wollte", unkte ein Insider nach der Trennung gegenüber Page Six.

Pitt habe die umfangreichen humanitären Bemühungen seiner Ex-Frau zwar unterstützt, doch Quellen teilten Us Weekly mit, die beiden Hollywoodstars hätten sich über Politik gestritten. Während der Wahlsaison 2016, als ihre Trennung bekannt gegeben wurde, dürften sich diese "erbitterten politischen Auseinandersetzungen" verschärft haben.