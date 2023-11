Vorwürfe auf Instagram: Brad Pitt von Sohn Pax als "verabscheuungswürdig" beschimpft

"Du hast keinerlei Rücksicht oder Mitgefühl gegenüber deinen vier jüngsten Kindern, die in deiner Gegenwart vor Angst zittern", schrieb der mittlerweile 19-Jährige damals außerdem über seinen Vater, wobei er sich auf seine Geschwister Zahara, Shiloh und die Zwillinge Vivienne und Knox bezog.

Der junge Mann, der inzwischen auf dem College studiert, soll dem "Fight Club"-Star zudem vorgeworfen haben, dass dieser "nie den Schaden begreifen" werde, den er seiner Familie zugefügt habe, weil er "dazu nicht in der Lage" sei.

"Du hast das Leben derjenigen, die mir am nächsten stehen, zur ständigen Hölle gemacht", fuhr Pax dem Bericht zufolge fort. "Du kannst dir und der Welt sagen, was du willst, aber eines Tages wird die Wahrheit ans Licht kommen", so Pax laut dem veröffentlichten Screenshot. "Also, alles Gute zum Vatertag, du verdammt schrecklicher Mensch!!!"

Pax soll zu Pitt, der in der Vergangenheit mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, mittlerweile keinen Kontakt mehr pflegen. Ebenso wie sein Bruder, der 21-jährige Maddox.

Nach der Trennung des einstigen Vorzeigepaares Brad Pitt und Angelina Jolie blieben die Kinder bei der Mutter, Pitt wurde ein Besuchsrecht zuteil. Es folgte ein jahrelanger Streit vor Gericht um ein geteiltes Sorgerecht. Mittlerweile sind fast alle Kinder des ehemaligen Hollywood-Duos bereits erwachsen.